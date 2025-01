Bremen - Eine in Bremen verlorene Geldtasche mit einer fünfstelligen Summe in unterschiedlichen Währungen ist wieder bei ihrem Besitzer. Der Eigentümer der Tasche habe den Aufruf in den Medien gesehen und sich beim Bremer Fundamt gemeldet, teilte das Innenressort mit.

Demnach konnte der Mann sehr detaillierte Angaben zur Tasche und dem Ort machen, wo er sie verlor. Auch die Höhe des Geldbetrages konnte er demnach nennen. „Es waren 11.400 Euro und fast 2.000 Türkische Lira (etwa 55 Euro) in der Tasche“, hieß es. „Das Geld war in einer privaten Spendensammlung für arme Familien zusammengekommen. Dort kommt es jetzt auch an.“

Der Finder der Geldtasche erhält den gesetzlichen Finderlohn in Höhe von 353,50 Euro. Er hatte die wertvolle Fundsache am Dienstag in der Flughafenallee in Bremen entdeckt und der Polizei übergeben.