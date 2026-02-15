Ein Handy stürzt vom Autodach – kurz darauf treffen Polizei und Rettungskräfte ein. Wie moderne Technik versehentlich für Blaulicht sorgen kann.

Eisleben (Saale) - Ein Handy hat in Eisleben per automatischem Notruf einen unnötigen Einsatz ausgelöst. Rettungskräfte und Polizei rückten am Vormittag wegen des Notrufs aus, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte. Zwischen der Kreuzung der L151/L160 und dem Ortsteil Polleben fanden sie aber keine hilflose oder verletzte Person, sondern ein verlorenes Handy am Straßenrand.

Der Besitzer konnte ausfindig gemacht werden und erhielt sein Telefon zurück. Er hatte es den ersten Erkenntnissen zufolge auf das Dach seines Fahrzeugs gelegt und dann verloren, als er losfuhr.

Wie funktioniert Crash Detection?

Nach Angaben des Supports eines Smartphone-Herstellers kann die Unfallerkennung (Crash Detection) ausgelöst werden, wenn ein Smartphone vom Autodach fällt. Der Grund: Sensoren in modernen Smartphones erkennen schwere Erschütterungen, plötzliche Geschwindigkeitsänderungen oder Luftdruckschwankungen.

Wenn ein Handy von einem fahrenden Auto auf harten Asphalt fällt, wirken ähnliche physikalische Kräfte wie bei einem Autounfall. Im Fall eines möglichen Notfalls zeigt das Display zunächst einen Hinweis an. Wenn der Handybesitzer nicht binnen 20 Sekunden reagiert, wird automatisch ein Notruf samt Standort-Daten ausgelöst.