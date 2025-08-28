Die nun folgende Geschichte hat soooo einen Bart... Bei der australischen Airline Qantas fliegt der Haussegen schief.

Hintergrund: Die Piloten der internationalen Sparte müssen schon immer glatt rasiert zum Dienst antreten, ihre Kollegen der Regionaltochter Qantas Link durften bis eben auch mit Gesichtspulli ins Cockpit. Demnächst aber soll auch für sie Rasurzwang gelten. Angeblicher Grund: Ansonsten wäre der passgenaue Sitz der Notfall-Sauerstoffmasken nicht gewährleistet.

Dagegen formiert sich aktuell massiver Widerstand. Die bislang bartlosen Kollegen lassen jetzt aus lauter Solidarität ebenfalls wachsen. Selbst wenn es kratzt und brennt. Also bitte beim nächsten Australien-Flug nicht wundern, wenn die männlichen Crewmitglieder alle aussehen wie Rumpelstilzchen, der Sandmann oder Käpt’n Iglo. Zudem ist, Qantas-Chefs mal hergehört, die Aktion auch gut für das Betriebsklima: Mit dem Gesichtshaar wächst auch das Wir-Gefühl in der Mannschaft.

Andere Fluggesellschaften schneiden hier übrigens viel besser ab. Ihnen ist das Thema nämlich komplett wurst. Bartwurst.