Thüringer Gärtner haben im vergangenen Jahr eine größere Gemüseernte eingefahren. Vor allem in Gewächshäusern sieht der Landesverband eine Chance.

Erfurt - In den Thüringer Gewächshäusern sind im vergangenen Jahr rund 13.000 Tonnen Gemüse geerntet worden. Das seien 1.200 Tonnen (zehn Prozent) mehr als 2024, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Demnach machten Tomaten dabei einen Anteil von 99 Prozent aus, die auf 29 Hektar angebaut wurden. Auf den übrigen drei Hektar wurden Salatgurken, Paprika, Salate, Radieschen und andere Gemüsearten kultiviert.

Nach Angaben des Landesverbandes Gartenbau spielen Gewächshäuser eine wichtige Rolle bei der Gemüseproduktion. „Die Verbraucher schätzen zunehmend frisches, regionales Gemüse mit hohen Qualitätsstandards. Der Gewächshausanbau trägt dazu bei“, erklärte Geschäftsführer Joachim Lissner. Der Anbau in Gewächshäusern stärke die regionale Herkunft und sichere eine gleichbleibend hohe Qualität.