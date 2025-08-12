Knapp vier Jahre ist es her, seit die damals 22-Jährige verschwand. Nun wurden ihre sterblichen Überreste in einem Wald gefunden.

Luckenwalde - Die seit knapp vier Jahren vermisste junge Frau aus Luckenwalde (Landkreises Teltow-Fläming) ist tot in einem Wald in Sachsen-Anhalt gefunden worden. Die damals 22-Jährige wurde im September 2021 als vermisst gemeldet, die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Tötungsdelikts, wie das Land Brandenburg gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Brandenburg mitteilte. Für besonders hilfreiche Hinweise hat die Staatsanwaltschaft Potsdam eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Suche blieb ergebnislos

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hatte sich zwei Wochen nach Verschwinden noch zuversichtlich gezeigt, die junge Frau lebend zu finden. Die Polizei befragte unter anderem Zeugen aus dem Umfeld der Gesuchten, um nähere Umstände des Falls aufzuklären und Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der Vermissten zu finden. Doch auch eine Suche etwa mit Polizeitauchern in Luckenwalde blieb ergebnislos.

Laut einem RBB-Beitrag hatte der Vater nach dem Verschwinden seiner Tochter einen eigenen Suchaufruf veröffentlicht. Die „Märkische Allgemeine Zeitung“ zitierte den Vater damals mit den Worten: „Meine Tochter ist noch nie weggelaufen. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass so etwas passiert.“