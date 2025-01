Die Polizei war an beiden Tagen mit jeweils 100 Kräften in dem Wald im Einsatz.

Rathenow - Die Polizei hat die Suche nach Hinweisen auf einen Vermissten 24-Jährigen aus Rathenow (Havelland) in einem Wald am Wolzensee beendet. Funde würden den Ermittlungen zugeführt und weiter untersucht, sagte eine Polizeisprecherin. Was genau gefunden wurde, teilte die Behörde zunächst nicht mit.

Die Polizei war am Mittwoch und am Donnerstag jeweils mit 100 Kräften in dem Wald in der Nähe von Rathenow im Einsatz. Abgesucht wurde ein Gebiet von 50 Hektar. Ein Hubschrauber suchte mit Kameras das Waldgebiet nach Auffälligkeiten ab, auch Spürhunde halfen bei der Suche. Die Ermittlungen zu dem Vermissten gehen auch nach Ende der Suchaktion weiter, sagte die Sprecherin.

Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Die Polizei geht in dem Fall von einem Gewaltverbrechen aus. Es wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Zum Anlass für den großangelegten Polizeieinsatz sagte die Polizeisprecherin, es hätten sich in den Ermittlungen weitere Hinweise ergeben, denen nachgegangen werde. Welcher Art diese Hinweise waren, sagte sie nicht.

Im vergangenen April verschwand der 24-Jährige aus Rathenow. Er soll in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, in einem Baumarkt gewesen sein, wie es von der Polizei im Dezember hieß. Die Mordkommission der Kriminalpolizei suchte Zeugen.