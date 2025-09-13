weather regenschauer
  3. Vermisstenfall: Vermisster Zehnjähriger aus Genthin wieder da

Die Suche nach dem vermissten Kind in Genthin ist beendet: Der Zehnjährige wurde am Freitagabend gefunden. Hinweise aus der Bevölkerung halfen bei der schnellen Aufklärung.

Von dpa 13.09.2025, 09:54
Die Suche nach dem Zehnjährigen wurde eingestellt. (Symbolbild)
Die Suche nach dem Zehnjährigen wurde eingestellt. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Genthin - Der am Freitag in Genthin (Jerichower Land) vermisst gemeldete Zehnjährige ist gefunden worden. Das teilte die Polizei noch am selben Abend mit. Nach dem Kind war zuvor öffentlich gefahndet worden. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung sowie die schnelle Verbreitung der Fahndung über die Medien hätten zum Erfolg geführt, hieß es.