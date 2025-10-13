weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Angriff vor Fußballclub: Vermummte greifen Männer vor Vereinsheim in Gera an

Angriff vor Fußballclub Vermummte greifen Männer vor Vereinsheim in Gera an

Vor einem Clubhaus eines Fußballvereins in Gera greifen Vermummte zwei Männer an. Was weiß die Polizei zu den Tätern?

Von dpa 13.10.2025, 09:21
In Gera hat eine Gruppe Vermummte zwei Männer angegriffen. (Symbolbild)
Gera - Vor dem Vereinsheim eines Geraer Fußballclubs hat eine Gruppe Vermummter zwei Männer angegriffen. Ein 38-Jähriger sei am Sonntagabend niedergeschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Montag. Zudem sei ihm sein Fanschal weggerissen worden. Der Mann wurde leicht verletzt.

Zuvor habe die Gruppe versucht, einen 36-Jährigen in seinem Auto anzuhalten, so die Polizei. Er habe davonfahren können, seine Motorhaube sei jedoch mit Schlägen eingedellt worden.

Bei den Angreifern soll es sich um 15 bis 20 vermummte Personen handeln. Eine Suche der Polizei nach ihnen in der Geraer Innenstadt sei erfolglos geblieben. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs und Raubes eingeleitet worden.