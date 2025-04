Bernburg - Bei einem Brand in einer Industrieanlage in Bernburg (Salzlandkreis) ist laut Polizei wohl ein Millionenschaden entstanden. Die Lager- und Aufbereitungshalle auf dem Gelände des Zementwerkes stand bereits in Brand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen in dem Gebäude. In der Halle, die zur Aufbereitung von Brennstoffen für die Produktion genutzt wurde, waren mehrere Maschinen, Fahrzeuge und Arbeitsmittel.

Am Nachmittag dauerten die Löscharbeiten weiterhin an, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr reduzierte inzwischen die Zahl ihrer Kräfte, da die Arbeiten absehbar vor dem Abschluss stehen. Anschließend soll der Brandort zur Untersuchung beschlagnahmt werden.

Warnmeldung für die Bevölkerung

Seit heute Morgen gibt es eine Warnung der Katastrophenwarndienste für die Region. Laut der Warnapp „Nina“ besteht die Möglichkeit der Bildung giftiger Rauchgase. Ursprünglich zog die Rauchwolke in Richtung Bernburg, weshalb der Katastrophenwarndienst für ein Gebiet im Umkreis von fünf Kilometern alarmiert wurde.

Nun zieht der Rauch in Richtung Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Für die Städte Wörbzig, Dohndorf und Edderitz wurde eine Warnmeldung herausgegeben. Die Bevölkerung wird weiterhin aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.