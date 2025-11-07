Investition Verpackungsunternehmen baut Standort nahe Halle aus
Die Firma will bis 2028 mehrere Millionen Euro ausgeben. Dadurch soll nicht nur mehr produziert werden können, sondern auch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden.
07.11.2025, 12:24
Kabelsketal - Das Schweizer Verpackungsunternehmen Wintipak will seinen Standort in Sachsen-Anhalt ausbauen. Insgesamt sollen rund 35 Millionen Euro bis 2028 für den Ausbau in Kabelsketal ausgegeben werden, teilte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mit. So sollen im Saalekreis deutlich mehr Kapazitäten für die Produktion und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wintipak hat seinen Hauptsitz in Winterthur.