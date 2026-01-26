weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Winterwetter: Verspätungen und Ausfälle beim ÖPNV in Sachsen möglich

Winterwetter Verspätungen und Ausfälle beim ÖPNV in Sachsen möglich

Wegen winterlicher Straßenverhältnisse kann es im Linienverkehr in Sachsen zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Was Fahrgäste jetzt wissen sollten.

Von dpa 26.01.2026, 07:41
Verspätungen und Ausfälle beim ÖPNV in Sachsen möglich. (Symbolbild)
Verspätungen und Ausfälle beim ÖPNV in Sachsen möglich. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Leipzig/Dresden - Der starke morgendliche Schneefall und Straßenglätte beeinträchtigen den ÖPNV in Leipzig und Dresden. Aufgrund der aktuellen Wetterlage, könne es zu kurzfristigen Störungen, Verspätungen und auch Ausfällen im Linienverkehr kommen, hieß es auf Anfrage bei den Verkehrsbetrieben. Betroffen ist vor allem der Busverkehr.