Nahverkehr in Berlin Ringbahn fährt nach Sperrung im Süden wieder durchgehend
Die Ringbahn war am Morgen zwischen Südkreuz und Hermannstraße unterbrochen. Inzwischen fahren die Züge wieder. Mit der Witterung hatten die Einschränkungen nichts zu tun.
26.01.2026, 08:54
Berlin - Die Sperrung der Berliner Ringbahn zwischen Südkreuz und Hermannstraße ist aufgehoben. Die Linien S41 und S42 fahren wieder durchgehend, wie ein S-Bahnsprecher sagte. Wegen eines Schadens am Gleis war die Verbindung zwischen den Stationen am Morgen unterbrochen. Mit der Witterung hatten die Einschränkungen den Angaben zufolge aber nichts zu tun.