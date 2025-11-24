Ein Streit im Lokal eskaliert. Plötzlich soll ein Mitarbeiter zum Küchenbeil gegriffen haben. Wie es dem Opfer nun geht und welche Konsequenzen die Tat haben könnte.

Alfeld - Nach einem Angriff mit einem Küchenbeil in einem Lokal in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags. Unter Verdacht steht ein Mitarbeiter des Restaurants, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 41-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, das Opfer konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Die beiden Männer waren am Samstagabend in Streit geraten. Dabei soll der 41-Jährige seinem Kontrahenten mit dem Küchenbeil auf den Kopf geschlagen haben. Der 31-Jährige erlitt eine blutende Wunde und kam vorübergehend zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Angreifer fest. Die Staatsanwaltschaft stuft die Tat als potenziell lebensgefährlich ein und ermittelt nun, warum der Konflikt so eskalierte.