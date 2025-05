Bei Hertha steht ein Umbruch im Sommer bevor. So werden die Verträge von Andreas Bouchalakis und Smail Prevljak nicht verlängert.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC wird ohne Andreas Bouchalakis und Smail Prevljak in die neue Spielzeit gehen. Die zum Saisonende ablaufenden Verträge werden nicht verlängert, teilte der Verein mit. „Wir bedanken uns bei Boucha und Smail für ihren Einsatz im blau-weißen Trikot in den vergangenen beiden Spielzeiten und wünschen den beiden für ihren weiteren Weg alles Gute“, wird Sportdirektor Benjamin Weber in der Pressemitteilung zitiert.

Der griechische Nationalspieler sowie der bosnische Stürmer waren im Sommer 2023 nach Berlin gewechselt. Mittelfeldspieler Bouchalakis absolvierte insgesamt 37 Pflichtspiele für Hertha, Prevljak erzielte in 34 Pflichtspielen fünf Tore und gab zwei Vorlagen.

Bereits zuvor hatten Ibrahim Maza (zu Bayer Leverkusen) und Florian Niederlechner (zu 1860 München) ihren Abschied bekanntgegeben.