Der FC Bayern München verlängert mehrere Verträge. Trainer Vincent Kompany darf auf ein bewährtes Team vertrauen. Der Sportvorstand erklärt, warum.

München - Das freut Vincent Kompany. Nach seiner Vertragsverlängerung weitet der FC Bayern München die Zusammenarbeit mit den Assistenztrainern aus. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, wurden die Verträge von René Marić, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie von Torwarttrainer Michael Rechner bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

„Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten. Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen“, sagte Sportvorstand Max Eberl laut Mitteilung.

Die Münchner hatten im Oktober bereits die Zusammenarbeit mit Kompany bis 2029 verlängert. Rechner und Maric kamen im Jahr 2023 zum FC Bayern, Danks und Ngalula fingen zusammen mit Kompany im Sommer 2024 an.