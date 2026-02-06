Vor dem Heimspiel gegen Leipzig fehlen dem 1. FC Köln mit Linton Maina und Alessio Castro-Montes zwar wichtige Leistungsträger. Das Ziel bleibt indes unverändert: der dritte Heimsieg in Folge.

Köln - Kölns Trainer Lukas Kwasniok blickt trotz der neuesten verletzungsbedingten Ausfälle optimistisch auf das nächste Bundesligaduell. „Ich hoffe, dass aller guten Dinge drei sind“, sagte der 44-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig und spielte damit auf einen möglichen dritten Kölner Heimsieg in Folge an.

Dass mit Angreifer Linton Maina und Außenverteidiger Alessio Castro-Montes erneut zwei Spieler ausfallen, „tut mir leid für die Jungs, weil sie zuletzt gut drauf waren“, betonte Kwasniok, „aber ich vertraue dem Kader, jetzt haben andere die Chance, sich zu beweisen“.

Allzu viel ließ sich der Fußball-Coach allerdings nicht über die Aufstellung gegen die zuletzt zweimal sieglosen Leipziger entlocken. Nur so viel: Joel Schmied kehrt in die Mannschaft zurück - wenn auch nicht als Startelf-Option.

Neuzugang nicht in Startelf

Und auch Neuzugang Felipe Chavez vom FC Bayern München wird nicht von Beginn an auflaufen. „Er besitzt enorme Spielintelligenz gepaart mit einer guten Aktivität mit und ohne Ball“, sagte Kwasniok. „Gegen Leipzig wird der Weg zum Tor aber sehr weit werden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ein balldominantes Spiel von uns sehen. Ich würde dem Spieler damit keinen Gefallen tun. Er kann das Spiel von hinten raus ankurbeln.“