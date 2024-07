An heißen Tagen springen junge Mauersegler aus Not aus ihrem Nest. Ohne Hilfe haben sie kaum eine Überlebenschance, manchmal gibt es aber ein Happy End.

In heißen Sommerperioden stürzen sich Mauersegler aus Not aus dem Nest (Symbolbild)

Berlin - Ein verwaister Mauersegler ist in Berlin erfolgreich von einer fremden Mauerseglerfamilie adoptiert worden. Das Jungtier wurde Anfang Juli von Mitarbeitern des Naturschutzbunds (Nabu) Berlin zu den Adoptiveltern gesetzt. „Verwaiste Jungvögel werden von fremden Mauerseglereltern in der Regel problemlos angenommen und aufgezogen, solange Faktoren wie Alter, Brutgröße und Zeitpunkt des Einsetzens berücksichtigt werden“, sagte Marc Engler, Leiter der Nabu-Wildvogelstation. Dass das geglückt sei, sei ein Erfolg.

Jungvögel fliehen vor Hitze aus dem Nest

In Kooperation mit der Berliner Baugenosschenschaft (BGG) startete der Nabu vor einem Jahr ein Adoptionsprogramm für Mauersegler. Dafür wurden mehr als 120 Nistkästen an Dachstühlen von BGG-Wohnanlagen in Mitte und Reinickendorf angebracht. Die Brutkästen sind speziell für das Adoptionsverfahren gebaut worden. Nabu-Mitarbeiter können die Kästen öffnen und elternlose Jungvögel hineinsetzen. Es sei das erste Mal, dass eine Adoption mithilfe des Nabu geglückt sei.

Das sei notwendig, weil immer mehr junge Mauersegler sich in heißen Sommerperioden aus Not zu früh aus der Bruthöhle stürzten. Die Tiere wollten damit eine tödliche Überhitzung vermeiden. Die Jungtiere sind nach Nabu-Angaben allerdings flugunfähig und haben ohne menschliche Hilfe kaum Überlebenschancen. „Durch die Klimakrise nehmen Hitzeperioden zu, und es geraten immer mehr Mauersegler in Not“, sagte Engel. Die Adoption sei die mit Abstand beste Hilfe für die Vögel.