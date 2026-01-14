Ein 52-Jähriger wird nachts in seiner Wohnung angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die mutmaßlichen Täter sind weiter auf der Flucht.

Bevern - Zwei mutmaßliche Täter sollen in Bevern (Landkreis Holzminden) einen 52 Jahre alten Mann im Schlaf angegriffen und schwer verletzt haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft drangen die beiden in der Nacht zu Dienstag in die Wohnung des Mannes ein und überraschten ihn. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Täter stammen aus familiärem Umfeld des Opfers

Die Angreifer sollen mit einem stumpfen Gegenstand auf ihn eingeschlagen und zudem mit einem spitzen Gegenstand auf ihn eingestochen haben. Bei den Verdächtigen handelt es sich den Ermittlern zufolge um einen 61-jährigen Mann und eine 50-jährige Frau aus dem familiären Umfeld des Opfers. Beide seien nach der Tat geflüchtet und bislang nicht gefasst worden. Eine Fahndung im Nahbereich blieb demnach ohne Erfolg.

Der schwer verletzte Mann habe selbst den Notruf gewählt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauern an.