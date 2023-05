Oldenburg - Der VfB Oldenburg geht mit Benjamin Duda als neuem Trainer in die kommende Regionalliga-Saison. Der Drittliga-Absteiger präsentierte den 35-Jährigen am Montag als Nachfolger von Fuat Kilic, von dem sich die Niedersachsen nach dem verpassten Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga getrennt hatten.

Duda, der seit Kurzem Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ist, arbeitete lange in der Nachwuchsabteilung von Eintracht Braunschweig. Danach war er beim VfV Hildesheim, bei Germania Halberstadt und beim Berliner AK tätig.

„Benjamin hat in der Vergangenheit bereits nachgewiesen, dass er einer Mannschaft eine klare Handschrift vermitteln kann“, sagte Oldenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schachten. „Darüber hinaus ist er ein mitreißender Typ, der seine Energie auf eine Mannschaft übertragen kann und der die Regionalliga Nord kennt.“