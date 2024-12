Der VfL Osnabrück hat schnell einen neuen Trainer gefunden. Marco Antwerpen hat nur einen Auftrag: Klassenverbleib in der 3. Liga. Bei seinem ersten Spiel kommt es zu einem Kuriosum.

Osnabrück - Trainer Marco Antwerpen soll den VfL Osnabrück vor dem Abstieg aus der 3. Fußball-Liga bewahren. Zwei Tage nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Philipp Kaufmann und dem Trainerteam um Pit Reimers stellte der Club den 53-Jährigen vor.

Antwerpen wird am Freitag erstmals das Training leiten und den Tabellenletzten am Sonntag (16.30 Uhr) gegen den Drittletzten Rot-Weiss Essen betreuen. Der VfL hat vor dem 18. Spieltag schon acht Punkte Rückstand auf den rettenden 16. Rang.

Wiedersehen mit Koschinat

Gegen Rot-Weiss kommt es auch zu einem Wiedersehen der Osnabrücker mit Uwe Koschinat. Der 53-Jährige war bis zum September Trainer in Osnabrück. Er wurde von den Essenern nur wenige Stunden vor Antwerpen als Hoffnungsträger verpflichtet.

Antwerpen hat reichlich Erfahrung in der 3. Liga und rettete bereits mehrere Mannschaften vor dem Abstieg. Zuletzt gelang ihm das in der vergangenen Saison mit dem SV Waldhof Mannheim. Nach nur zwei Punkten aus fünf Spielen in dieser Spielzeit wurde er von den Mannheimern im September freigestellt. Seinen größten Erfolg feierte er mit dem Zweitliga-Aufstieg mit Eintracht Braunschweig 2020.