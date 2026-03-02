Darf Trainer Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg weitermachen? Diese Frage diskutierten die Bosse nach dem 0:4 in Stuttgart intensiv. Die vorläufige Antwort ist eine Überraschung.

Wolfsburg - Daniel Bauer bleibt vorerst Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Die Clubführung bestätigte am Tag nach der 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart entsprechende Berichte des „Kicker“ und der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“.

„Wir haben die Gesamtsituation intensiv diskutiert und analysiert. Dabei sind wir zu der Auffassung gekommen, dass wir gemeinsam mit Daniel Bauer und seinem Trainerteam die richtigen Schlüsse ziehen, um gegen den HSV erfolgreich zu sein“, sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen mit Blick auf das nächste Spiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

„Wir haben vollstes Vertrauen in die Mannschaft und sind überzeugt, dass sie Erfahrung und Qualität hat, um schnellstmöglich die nötigen Ergebnisse zu erzielen. Die sportliche Situation ist ernst, aber nicht aussichtslos“, sagte Christiansen weiter.

Bauer kritisiert Strukturen beim VfL

Der dänische Sportchef steht selbst massiv in der Kritik. Denn mit einem der teuersten Kader der Liga ist der Volkswagen-Club auf Platz 17 der Bundesliga-Tabelle zurückgefallen.

Bauer selbst kritisierte die Entwicklung in Wolfsburg mit deutlichen Worten, als er nach dem Stuttgart-Spiel sagte: „Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen. Die Atmosphäre und die Kultur innerhalb des Clubs sind aktuell nicht Bundesliga-tauglich.“

Dennoch erhält der 43-Jährige die Chance, die Mannschaft mindestens noch beim Nordduell mit dem HSV zu betreuen. An diesem Montag leitete er das Training. Davor und danach gab es jeweils lange Gespräche mit Peter Christiansen, mit Sportdirektor Pirmin Schwegler und mit Aufsichtsrats-Chef Sebastian Rudolph.

Hecking als Kandidat gehandelt

Der langjährige U19-Trainer Bauer hatte beim VfL im November zunächst interimsmäßig die Nachfolge des glücklosen Niederländers Paul Simonis angetreten und war kurz vor Weihnachten zum Chefcoach befördert worden. Mittlerweile ist der VfL seit sieben Spielen sieglos.

Nach dem Stuttgart-Spiel wurden bereits erste Trainerkandidaten gehandelt, die Bauer wieder ersetzen könnten. Dazu gehörte auch Dieter Hecking, der mit den Wolfsburgern 2015 den DFB-Pokal gewann und zuletzt beim VfL Bochum vorzeitig gehen musste.