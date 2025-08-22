In Wolfsburg konnte sich der Belgier Aster Vranckx bisher nie richtig durchsetzen. Jetzt geht er zum zweiten Mal nach Italien.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den belgischen Nationalspieler Aster Vranckx für eine Saison an den italienischen Erstligisten US Sassuolo ausgeliehen. Das bestätigte der Volkswagen-Club. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte in der Saison 2022/23 schon einmal leihweise in Italien: für die AC Mailand.