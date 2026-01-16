Der VfL Wolfsburg bleibt auf dem Transfermarkt aktiv. Andreas Skov Olsen wird bis zum Sommer nach Schottland abgegeben, ein anderer Stürmer soll aus den Niederlanden kommen.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg leiht Andreas Skov Olsen an den schottischen Traditionsclub Glasgow Rangers aus. Beide Vereine einigten sich auf eine Leihe des 26 Jahre alten Stürmers bis zum Ende der laufenden Saison, wie die Niedersachsen mitteilten. Der dänische Offensivspieler war im Januar des vergangenen Jahres vom damaligen belgischen Meister FC Brügge zum VfL gewechselt. Seitdem absolvierte er 23 Pflichtspiele für Wolfsburg und erzielte dabei drei Treffer.

Derweil soll Wolfsburg den Japaner Kento Shiogai noch im Winter verpflichten wollen, wie Sky und die „Bild“-Zeitung berichten. Der Stürmer steht derzeit noch bei NEC Nijmegen in den Niederlanden unter Vertrag.