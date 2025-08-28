Die Wolfsburger holen einen U21-Nationalspieler für die Abwehr. Der Neuzugang stammt aus der Jugend des französischen Fußball-Rekordmeisters.

In der Vorbereitung auf diese Saison spielte Sael Kumbedi (l) für Ex-Club Lyon auch gegen Bayerns Top-Star Luis Diaz.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg ist auf der Suche nach einem Abwehrspieler in Frankreich fündig geworden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger Sael Kumbedi von Olympique Lyon auf Leihbasis an den Mittellandkanal.

Für den 1,75 Meter großen französischen U21-Nationalspieler ist Wolfsburg die erste Station außerhalb seines Heimatlandes. Kumbedi stammt aus der Jugend von Paris Saint-Germain und schaffte als Profi den Durchbruch bei Le Havre AC, ehe er im Sommer 2022 nach Lyon wechselte.

„Wir waren gezielt auf der Suche nach einem jungen, dynamischen Rechtsverteidiger mit Erfahrung und Entwicklungspotenzial“, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz laut VfL-Mitteilung. „Sael passt auch mit seiner Mentalität hervorragend ins Team.“