Ein Social-Media-Clip sorgt in Bautzen für einen Einsatz mit Spezialkräften. Die Polizei stellt daraufhin mehrere Waffen sicher.

Video zeigt in Bautzen Mann mit Waffe – Polizei rückt aus

Bautzen - Spezialkräfte des Landeskriminalamts haben am Morgen in Bautzen die Wohnung eines 33-Jährigen durchsucht, weil er mit einem pistolenähnlichen Gegenstand durch die Stadt gelaufen sein soll. Auslöser für den Einsatz war ein Video in den sozialen Medien, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge hatte das Video entdeckt und die Polizei informiert. Die Ermittlungen führten die Beamten zu dem Tatverdächtigen. In der Wohnung fanden die Ermittler unter anderem Schreckschusswaffen und eine Luftdruckwaffe.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Bedrohung. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.