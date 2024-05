Dresden - Am Mittwochmorgen müssen sich die Menschen in Sachsen auf gebietsweise starken Regen und einen bedeckten Himmel einstellen. Mit Gewitterwetter ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht zu rechnen. Die Wolkendecke werde sich im Tagesverlauf immer weiter auflockern, am Nachmittag könne es vereinzelt Regenschauer geben. Die Höchsttemperatur liege bei bis zu 22 Grad, in der Nacht sinke sie auf bis zu 9 Grad.

Der Donnerstag bleibe hingegen überwiegend niederschlagsfrei, hieß es weiter. Die Temperaturen steigen demnach den Tag über auf bis zu 24 Grad und kühlen sich in der Nacht auf bis zu 8 Grad ab.