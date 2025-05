Die neue Woche in Berlin und Brandenburg startet mit Sonnenschein und milden Temperaturen. Erst gegen Mitte der Woche wird es voraussichtlich wechselhafter.

Viel Sonne und bis 23 Grad in der Hauptstadtregion

Die Wetteraussichten für die neue Woche in Berlin und Brandenburg sind frühlingshaft.

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg erwartet ein sonniger und ruhiger Start in die neue Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für heute überwiegend sonniges Wetter, nur wenige Wolken ziehen über den Himmel. Bei schwachem Wind bleibt es trocken mit Höchstwerten zwischen 16 und 21 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt der Himmel überwiegend klar. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad, in Bodennähe ist gebietsweise leichter Frost bis -3 Grad möglich.

Zu Wochenbeginn setzt sich das freundliche Wetter fort. Am Montag und Dienstag scheint laut Angaben meist die Sonne, es bleibt voraussichtlich trocken. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 16 und 20 Grad, am Dienstag sind sogar bis zu 23 Grad möglich. Zur Wochenmitte wird es wechselhafter, dabei bleibt es voraussichtlich weiterhin trocken.