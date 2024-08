Bis zu 30 Grad erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Montag. (Archivfoto)

Berlin/Potsdam - Mit viel Sonnenschein und einem strahlend blauen Himmel beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Montag mit Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. Dazu weht nur ein schwaches Lüftchen. Nachts kühlt es ab auf 16 bis 12 Grad. Der Himmel ist sternenklar.

Die Sonne bestimmt auch den Dienstag. Bis auf 33 Grad klettern die Temperaturen in der Region. Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Mittwoch ziehen ein paar Wolken auf. Die Werte sinken auf 20 bis 15 Grad. Im Westen Brandenburgs sind einige Schauer möglich.

Ähnlich sommerlich wird das Wetter am Mittwoch. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 33 Grad. Zunächst scheint die Sonne. Am Nachmittag und Abend bilden sich vor allem in der Westhälfte Brandenburgs regional üppige Quellwolken. An einzelnen Stellen erwarten die Wetterexperten kräftige Gewitter und Schauer.