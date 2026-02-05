Der Internethändler Zalando schließt sein großes Logistik-Zentrum in Erfurt - etwa 2.700 Beschäftigte sind betroffen. Um ihre Zukunft der geht es bei einer Betriebsversammlung in Erfurt.

Erfurt - Die Belegschaft des Erfurter Zalando-Logistikzentrums kommt am Donnerstag (17.00 Uhr) zu ihrer ersten Betriebsversammlung nach dem Aus für den Standort zusammen. Dabei geht es um die berufliche Zukunft der 2.700 Beschäftigten des Internet-Modehändlers in Erfurt. Der Betriebsrat hat - um allen Platz zu bieten - eine Messehalle in Erfurt gemietet.

Nach Angaben eines Zalando-Sprechers wird neben dem Erfurter Standortleiter auch ein Vorstandsmitglied des Dax-Konzerns bei der Betriebsversammlung dabei sein. Auch die Thüringer Wirtschaftsministerin Colette Boos John (CDU) und Arbeitsministerin Katharina Schenk (SPD) wurden vom Betriebsrat als Gäste eingeladen, ebenso wie Bundestags-Vizepräsident Bodo Ramelow.

Vor der Betriebsversammlung erklärte die Arbeitnehmervertretung: „Wir sind maßlos enttäuscht darüber, dass uns über Monate hinweg das Vertrauen in Stabilität vermittelt wurde, nur um dann völlig unerwartet das Gegenteil zu erfahren.“ Ziel des Betriebsrats sei, Gerechtigkeit und faire Regelungen für die Betroffenen zu schaffen. Er werde dafür sein Mitbestimmungsrecht einfordern.