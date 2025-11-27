weather wolkig
Im Internet lassen sich Dinge per Mausklick in den Warenkorb legen und bequem nach Hause bestellen. Viele Menschen in Sachsen-Anhalt nutzen diese Möglichkeit.

Von dpa 27.11.2025, 11:00
Viele Menschen kaufen auch online ein. (Symbolbild)
Halle - Die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt kaufen auch über das Internet ein. Rund 80 Prozent der 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zwischen 16 und 75 Jahren habe schon mal einen Online-Einkauf getätigt, teilte das Statistische Landesamt mit. Den Angaben nach kauften Männer (76,4 Prozent) häufiger im Internet ein als Frauen (60,9 Prozent). 

93,7 Prozent gab an, das Internet zu nutzen, hieß es. Am häufigsten wurden E-Mails gesendet und empfangen, über das Internet telefoniert oder Informationen gesucht. Darüber hinaus diente den Befragten der Internetzugang zum Online-Banking oder dazu, Teil sozialer Netzwerke zu sein.