Die Sonne lässt sich am Mittwoch zwischen Elbe und Harz wenig blicken. Es bleibt relativ kühl. Nachts fallen die Temperaturen teils unter den Gefrierpunkt.

Viele Wolken und frische Temperaturen in Sachsen-Anhalt

Wolkig und kühl ist es am Mittwoch in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

Magdeburg - Zur Wochenmitte ist es in Sachsen-Anhalt wolkig und kühl. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Mittwoch Temperaturen von maximal 14 bis 17 Grad. Im Harz ist es mit 8 bis 14 Grad deutlich frischer. Nachts sinken die Werte auf 6 bis 1 Grad, in der Altmark und im Harz sogar bis auf -1 Grad.

Am Donnerstag bleibt es wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad, im Harz auf 9 bis 14 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht zum Freitag ist der Himmel die meiste Zeit klar, nur zum Beginn und Ende ziehen einzelne Wolkenfelder auf. Die Temperaturen fallen teils unter den Gefrierpunkt mit Werten zwischen 4 bis -1 Grad. Vielerorts erwarten Wetterexperten leichten Frost mit -3 Grad in Bodennähe.

Deutlich milder sind die Temperaturen am Freitag. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad, im Harz zwischen 10 und 16 Grad. Zunächst lässt sich die Sonne etwas mehr blicken. Später ziehen mehr Wolken auf. Es bleibt trocken.