Potsdam/Werder - Diebe haben sich außerhalb der Wassersportsaison an Booten in Potsdam und Werder zu schaffen gemacht und vier Motoren gestohlen. Es entstand Schaden von mehreren zehntausend Euro, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Immer wieder bauen Diebe an Seen in Brandenburg Motoren an eingelagerten Booten ab.

An einem Hafen in Potsdam-Nord bauten nun unbekannte Täter in der Nacht zum Montag an Booten im Winterlager zwei Außenbordmotoren ab. In Phöben, einem Ortsteil von Werder (Havel), stahlen Diebe von zwei Motorbooten auf Anhängern die Außenbordmotoren. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

Außerhalb der Wintersportsaison sollten Bootsbesitzer regelmäßige Kontrollgänge organisieren und ihre Boote mit Schlössern sichern, wie die Polizei rät. Auch Alarmanlagen seien sinnvoll sowie GPS-Tracker. Diese Geräte senden einen Alarm aus, wenn das Boot seinen Standort verlässt.