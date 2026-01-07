Vier Berliner stehen im Olympia-Kader. Bundestrainer Kreis setzt dabei auch auf Risiko – Kapitän Wissmann ist nach langer Verletzung nominiert.

Berlin - Vier Spieler der Eisbären Berlin um den lange verletzten Kapitän Kai Wissmann stehen im deutschen Kader für die Olympischen Winterspiele. Neben Wissmann nominierte Bundestrainer Harold Kreis für Olympia in Cortina d’Ampezzo und Mailand (6.-22. Februar 2026) Jonas Müller, Korbinian Geibel und Freddy Tiffels vom deutschen Meister.

Für Wissmann und Geibel ist es die erste Olympia-Teilnahme. Müller wird nach 2018 und 2022 seine dritten Olympischen Spiele bestreiten. Auch Tiffels war 2022 dabei.

Mit der Nominierung von Wissmann geht Kreis durchaus ein Risiko ein. Der 29-Jährige fehlt seit Monaten wegen einer Achillessehnenverletzung. Der wichtige Verteidiger kann weiterhin nicht spielen, soll aber in den nächsten Wochen in der DEL noch zum Einsatz kommen. Marcel Noebels und Leo Pförderl stehen nicht im Kader. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass alle NHL-Profis zur Verfügung stehen.