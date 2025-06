Wer ist der beste Fußballer Berlins? Die Wahl des Landesverbandes ist ein genereller Stimmungstest. Blau oder rot? Beide Hauptstadtclubs haben ein Quartett am Start.

Je vier Spieler des 1. FC Union und von Hertha BSC stehen bei der Kür zu Berlins Fußballer des Jahres zur Wahl. Wie der Berliner Fußball-Verband (BFV) mitteilte, kann für Danilho Doekhi, Benedict Hollerbach, Leopold Querfeld und Frederik Rönnow von den Eisernen gestimmt werden. Von der Hertha schafften es Michael Cuisance, Toni Leistner, Ibrahim Maza und Vorjahressieger Fabian Reese in die Endauswahl.

Hollerbach und Maza spielen in der kommenden Saison allerdings nicht mehr in Berlin. Unions Top-Stürmer Hollerbach wechselt zum FSV Mainz 05, Herthas Top-Talent Maza verlässt seine Heimatstadt in Richtung Bayer Leverkusen.

Bei der Wahl zur besten Fußballerin Berlins sind neben Vorjahressiegerin Elfie Wellhausen von Hertha BSC auch zwei Bundesliga-Aufsteigerinnen des 1. FC Union dabei: Nina Ehegötz und Dina Orschmann.

Zu den acht Kandidaten als bester Amateurspieler gehören Regionalliga-Aufsteiger Patrick Breitkreuz vom BFC Preußen, Pokalfinalist Björn Jopek von BSV Eintracht Mahlsdorf und Ex-Profi Änis Ben-Hatira von der Regionalliga-Auswahl von Hertha BSC.

Bis zum 2. Juli kann über die BFV-Website abgestimmt werden.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten in der Übersicht:

Profifußballer der Saison 2024/25: Michael Cuisance (Hertha BSC), Danilho Doekhi (1. FC Union), Benedict Hollerbach (1. FC Union), Toni Leistner (Hertha BSC), Ibrahim Maza (Hertha BSC), Leopold Querfeld (1. FC Union), Fabian Reese (Hertha BSC), Frederik Rönnow (1. FC Union)

Amateurfußballer der Saison 2024/25: Bocar Baro (FC Hertha 03), Änis Ben-Hatira (Hertha BSC II), Patrick Breitkreuz (BFC Preussen), Björn Jopek (BSV Eintracht Mahlsdorf), Süleyman Kapan (Berlin Türkspor), Modou Lamin Sanyang (SD Croatia), Tim Schönfuß-Hahm (SFC Stern 1900), Salih Uzun (FC Liria)

Fußballerin der Saison 2024/25 (Profi- und Amateurbereich): Zehra Badem (BW Berolina Mitte), Ronja Borchmeyer (Hertha BSC), Luisa Buchwalder (BW Hohen Neuendorf), Nina Ehegötz (FC Viktoria Berlin), Lisa Heiseler (1. FC Union), Sina Krüger (Borussia Pankow), Dina Orschmann (1. FC Union), Elfie Wellhausen (Hertha BSC)

Amateurtrainer/in der Saison 2024/25: Ayhan Bilek (SD Croatia), Miren Catovic (FC Viktoria Berlin Frauen), Demircan Dikmen (BFC Meteor 06), Karsten Heine (Eintracht Mahlsdorf), Marco Passeckel (SSC Südwest), Tobias Röttgen (VfB Hermsdorf), Robert Schröder (FC Hertha 03), Daniel Volbert (BFC Preussen)