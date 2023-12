Rotenburg - Vier Jungen haben in Rotenburg mehr als 24 Autokennzeichen gestohlen. Die 11- bis 14-Jährigen hatten sich bei einer Tat zunächst als Zeugen gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Gruppe jedoch später in der Nähe eines weiteren Tatortes angetroffen wurde, rückten die vier in den Fokus der Ermittlungen. Die Jungen gaben die Kennzeichendiebstähle schließlich zu und führten die Beamten zu den Verstecken. Die Polizei stellte alle bereits als gestohlen gemeldete Kennzeichen sicher und entdeckte weitere, die noch nicht angezeigt worden waren. Die Diebstähle ereigneten sich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend im Rotenburger Stadtgebiet. Die Jungen wurden ihren Eltern übergeben.