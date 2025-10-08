Vier Haftbefehle und umfangreiche Drogenfunde: In Eisenach greift das LKA bei einer Razzia durch. Ermittler durchsuchen private Wohnungen, Firmenräume und Autos - und werden fündig.

Eisenach - Der Polizei ist ein Schlag gegen die Drogen- und Waffenkriminalität gelungen: Bei Durchsuchungen in Eisenach wurden Drogen gefunden und vier Männer verhaftet. Ihnen wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit.

Gegen die vier Männer im Alter zwischen Ende 20 und Mitte 40 lagen bereits vor der Durchsuchung am Dienstag Haftbefehle vor, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera sagte. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt und in Gefängnisse gebracht.

Bei der Razzia fanden die Beamten unter anderem Cannabis, Crystal Meth und Kokain. Von der Durchsuchung betroffen waren fünf Objekte, darunter private Wohnungen, Firmenräume und Fahrzeuge.