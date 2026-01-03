Auf einem Waldweg in Panschwitz-Kuckau kippt eine Pferdekutsche um. Vier Menschen werden verletzt, zwei müssen ins Krankenhaus. Wie kam es zu dem Unglück?

Panschwitz-Kuckau - In der Oberlausitz sind vier Menschen bei einem Unfall einer Pferdekutsche verletzt worden. Zwei von ihnen, der 75 Jahre alte Kutschenführer und eine 52-jährige Frau, mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit. Die Kutsche war am Freitagnachmittag auf einem Waldweg in Panschwitz-Kuckau umgekippt. Die Ursache dafür ist unklar. In der Kutsche saßen insgesamt sechs Menschen. Das Pferd sei bei dem Unglück unverletzt geblieben.