Vier Menschen nach Kellerbrand in Wohnblock in Gera verletzt

Gera - Bei einem Kellerbrand in einem Wohnblock in Gera sind nach Polizeiangaben vier Menschen durch Rauchgase verletzt worden. Die 17 bis 72 Jahre alten Verletzten wurden zeitweilig in einem Krankenhaus behandelt. Am Wohnblock, in dem sich zum Brandzeitpunkt am frühen Samstagmorgen 31 Bewohner aufhielten, entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Er war vorübergehend nicht bewohnbar, die Stromversorgung war eingeschränkt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, dazu laufen Ermittlungen.