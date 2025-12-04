Der Einsturz der Dresdner Carolabrücke im September 2024 sorgte für Schlagzeilen. 2031 soll eine neue Brücke über die Elbe fertig sein. Das Vergabeverfahren endet in ein paar Tagen.

Dresden - Die Stadt Dresden will vier Planungsbüros aus Berlin, Dresden, Frankfurt am Main und München mit dem Entwurf für eine neue Carolabrücke beauftragen. Ein Teil der alten Brücke war im September 2024 eingestürzt. Daraufhin musste das gesamte Bauwerk abgerissen werden. Endgültig kann der Auftrag aber erst nach einer gesetzlichen Wartefrist bis Mitte Dezember erteilt werden, gab die Stadtverwaltung bekannt. Ab dann könnten die Planungsbüros bis Mitte Mai 2026 an ihren Entwürfen arbeiten.

Kriterien: Robust, langlebig und geringer Wartungsaufwand

Der Stadtrat hatte sich im Juni auf Schwerpunkte verständigt. Demnach soll die neue Carolabrücke funktional sein und sich gleichzeitig harmonisch in das historische Stadtbild einfügen. Zudem soll für Dresdner Architektur typisches Material wie Sandstein oder Granit verwendet werden. Ferner soll die neue Brücke wichtige Sichtachsen und Blickbeziehungen zwischen den Elbufern und zur Altstadt berücksichtigen. Auch der Natur- und Gewässerschutz spielt eine Rolle. Die Brücke soll maximal einen Pfeiler in der Elbe haben. Technische Anforderungen sind: Robustheit, Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand.

Beteiligung von Öffentlichkeit und internationalen Experten geplant

Mit der Zuschlagserteilung wird das Vergabeverfahren abgeschlossen. Die Entwürfe sollen dann einem Begleitgremium vorgestellt werden, das aus dem Stadtrat, Kammern und Verbänden besteht. Auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit und international anerkannter Experten sind vorgesehen. Welcher Entwurf schließlich weiter geplant und umgesetzt wird, entscheidet der Stadtrat im Herbst 2026. Die neue Brücke soll 2031 fertig sein.

Die Dresdner Carolabrücke besitzt drei Brückenzüge. In der Nacht zum 11. September 2024 war der Brückenzug für die Straßenbahn und die Fußgänger überraschend zusammengestürzt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Allerdings wurden auch die anderen Teile der Brücke so stark beschädigt, dass sie komplett abgerissen werden muss. Als Ursache für den Einsturz gilt Korrosion, die zum Versagen von Spanngliedern führte.