Eine Autofahrerin übersieht in Nordenham nach Angaben der Polizei eine rote Ampel. Sie kollidiert mit einem Wagen. Eine 59 Jahre alte Beifahrerin muss per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

Nordenham - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sind am Sonntagmittag vier Menschen verletzt worden - unter ihnen ist eine schwer verletzte Frau. Eine 71-Jährige hatte mit ihrem Pkw nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel an einer Kreuzung übersehen, wie die Polizei mitteilte. Sie sei mit dem Auto eines 55-Jährigen zusammengestoßen. Der 55-Jährige, die 71-Jährige sowie ihr 85 Jahre alter Beifahrer seien im Anschluss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Die Beifahrerin des 55-Jährigen wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall im Auto eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Die 59-Jährige sei mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 11.000 Euro.