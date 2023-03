Vier Verletzte nach Unfall in Autobahntunnel bei Dresden

Dresden - Bei einem Unfall in einem Autobahntunnel auf der A17 im Dresdner Südwesten sind am Dienstagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Zwei Männer und zwei Frauen wurden mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren vier Fahrzeuge beteiligt. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall im Tunnel Altfranken Richtung Prag. Die Autobahn war laut Feuerwehr gesperrt. Es komme zum Rückstau bis zur A4, hieß es bei Twitter.