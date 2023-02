Berlin - Ein vierjähriger Junge ist in Berlin-Lichterfelde von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge überquerte am Samstagabend gemeinsam mit seiner Mutter den Fußgängerüberweg in der Klingsorstraße, als er von einem Auto angefahren wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wurde das Kind verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Wie es zu dem Verkehrsunfall kam und wer welches Ampellicht hatte, ist nach Angaben der Polizei Teil der laufenden Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nach den Angaben klar, dass ein 65-jähriger Mann vom Hindenburgdamm nach links in die Klingsorstraße abbog und dabei den Jungen anfuhr.