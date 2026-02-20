Mit dem vorzeitigen Weiterkommen in der Champions League haben die Füchse Berlin mehr Optionen, um Kräfte schonen zu können. Ob sie unbedingt Gruppensieger werden wollen, lassen sie offen.

Berlin - Die Erleichterung bei den strapazierten Handballern der Füchse Berlin war nach dem vorzeitigen Erreichen des Viertelfinales in der Champions League riesengroß. „Das war das, was wir gebraucht haben. Es ermöglicht uns mehr Flexibilität“, sagte Trainer Nicolej Krickau nach dem 27:21-Sieg am Donnerstagabend beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest. Die Füchse können nun nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängt werden.

Für den dünnen Kader der Berliner ein Segen. Denn so umgehen sie die Playoffs Anfang April und können Kräfte schonen. Ob sie in den letzten drei Gruppenspielen auch einen Gang zurückschalten werden, ließ der dänische Coach offen. „Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, dann werden wir Kräfte schonen. Aber es gibt uns zumindest die Möglichkeit“, sagte Krickau.

Kampf um den Gruppensieg

Denn noch geht es für den aktuellen Tabellenführer der Gruppe A gegen den dänischen Meister Aalborg um den Gruppensieg. Die Bedeutung von Platz eins ist aus Krickaus Sicht aber nicht eindeutig. „Es ist fast unmöglich zu sagen, was das Beste ist. Es ist alles so eng und wir könnten auch auf ein Team aus unserer Gruppe treffen“, so der Füchse-Coach. Sicher ist bisher nur, dass die Berliner im Viertelfinale das Rückspiel zu Hause austragen dürfen.

Zuvor geht es für die Füchse aber in der Bundesliga weiter. Das Team fliegt am Freitag von Bukarest nach Düsseldorf, wo sie am Sonntag beim Tabellensechzehnten Bergischer HC antreten müssen (18.00 Uhr/Dyn). „Wir sind natürlich der Riesen-Favorit, aber wir dürfen uns nicht so viele technische Fehler leisten. Sonst bekommen wir Stress“, sagte Krickau. Und der Däne warnt vor dem Underdog: „Sie haben einen Kader mit einer guten Synergie und sind ein gutes Kollektiv. Sie spielen Woche für Woche cleverer.“