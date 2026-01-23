Felix Loch ist bereit für Olympia in Cortina. Die Generalprobe für Deutschlands Vorzeigerodler gelingt in Oberhof bestens. Auch Weltmeister Max Langenhan fährt auf das Podest.

Oberhof - Mit seinem vierten Saisonsieg hat Rodler Felix Loch eine gelungene Olympia-Generalprobe hingelegt und zugleich die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der 36-Jährige gewann beim Weltcup in Oberhof mit jeweils zwei Start- und Lauf-Bestzeiten mit 0,089 Sekunden Vorsprung vor seinem österreichischen Kontrahenten und Kumpel Jonas Müller. Im Gesamtweltcup hat Loch nun einen Zähler mehr als Müller. Weltmeister Max Langenhan kam auf Rang drei und verteidigte den Platz auch in der Gesamtwertung.

„Die Bahn war sensationell. Ich komme immer wieder gerne hierher“, sagte der gebürtige Thüringer Loch. „Für den Gesamtweltcup ist es cool, ein Punkt Vorsprung ist mega. Es wäre natürlich schön, wenn noch mal so eine Gesamt-Weltcup-Kugel hinzukommt. Ich bin sehr stabil im Moment und kann mich auch auf meinen Starts verlassen“, sagte der Berchtesgadener, der vor Olympia noch nach St. Moritz fährt und „noch mal einige schöne Trainingsläufe“ machen möchte.

Zu viele Fehler von Langenhan

Der Thüringer Langenhan schaffte es auf seiner Heimbahn aufs Podest, war aber nicht zufrieden „Zu viele Fehler, am Ende sind es so Kleinigkeiten, die entscheiden. In Oberhof ist es so, bis Kurve elf muss man sauber fahren, ich habe sie leider viel zu früh gemacht“, sagte der 26-Jährige. David Nößler (+0,0834 Sekunden) wurde Zehnter direkt vor Timon Grancagnolo (+1,003).