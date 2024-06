Eine S-Bahn in Hannover steht am Bahnsteig.

Hannover - Von einem Stromausfall sind in der Nacht auf Mittwoch viele Haushalte im Süden der Region Hannover betroffen gewesen. Grund dafür sei ein Vogel gewesen, der in einem Umspannwerk in Barsinghausen auf einer Hochspannungsspule gelandet sei und so die Störung ausgelöst habe, sagte eine Sprecherin des Energieversorgers Avacon. So etwas komme sehr selten vor. Die Störung wurde durch Techniker schnell behoben. Der Stromausfall dauerte knapp eine halbe Stunde. Wie viele Haushalte davon betroffen waren, sagte die Sprecherin nicht.

Der Stromausfall löste eine Störung in einem Stellwerk in Ronnenberg aus. Im Netz der S-Bahn kam es nach Angaben des Betreibers Transdev deswegen zu erheblichen Einschränkungen. Betroffen waren unter anderem die S1, S2, S5, S21 und S51. Die Störung wurde zwischenzeitlich kurz behoben, nach ein paar Minuten fiel das Stellwerk jedoch wieder aus. Es kam auch im Laufe des Tages zu erheblichen Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen auf den Linien S1, S2 und S5. Wann der S-Bahnverkehr wieder normal funktioniert, stand zunächst nicht fest.