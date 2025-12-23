Die Vogelgrippe traf in Brandenburg in diesem Jahr Zehntausende Nutztiere und Kraniche. Warum die Ministerin sich trotzdem keine Sorgen um den Gänsebraten an Weihnachten macht.

Potsdam - Agrarministerin Hanka Mittelstädt geht davon aus, dass es in Brandenburger Geflügelbetrieben zu weiteren Vogelgrippe-Fällen kommen kann. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe es rund 15.000 neue Fälle gegeben, sagte die SPD-Politikerin im RBB-Inforadio.

„Ich glaube, wir sind auch noch nicht am Ende.“ Davon gehe sie zumindest aus, weil die Wildvogelpopulation noch fliege, gerade das Wassergeflügel. „Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir noch mal einen kleinen Peak erleben.“ Die Gefahr sei noch nicht gebannt.

Seit Anfang September gab es in Deutschland eine Vielzahl von Ausbrüchen in Agrarbetrieben. In Brandenburg mussten im Herbst wegen der Tierseuche bislang mindestens 185.000 Tiere getötet werden, vor allem Gänse, Enten, Puten und Masthühner.

Um den Gänsebraten an Weihnachten macht die Ministerin sich keine Sorgen. 80 Prozent der Enten und Gänse kämen nicht aus Brandenburg, sondern aus Ländern wie Polen oder Rumänien. Bei regionalen Herstellern seien die Schlachtungen vorgezogen worden.