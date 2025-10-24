Auch in Niedersachsen ist die Geflügelpest auf dem Vormarsch und es droht eine weitere Ausbreitung. Nach einem bestätigten Fund im Landkreis Gifhorn kommt eine Stallpflicht für ganze Kommune.

Gifhorn - Nach einem bestätigten Nachweis der Vogelgrippe hat der Landkreis Gifhorn eine sofortige Stallpflicht für Geflügel erlassen. Die Maßnahme trete ab Samstag in Kraft und gelte zunächst auf unbestimmte Zeit für den gesamten Landkreis, teilte die Verwaltung mit. Das Friedrich-Löffler-Institut habe zuvor entsprechenden Befunde übermittelt.

Die Aufstallpflicht betrifft nach den Vorgaben der Behörde sowohl private als auch gewerbliche Tierhaltungen. Der Landkreis appelliere an alle Tierhalter, die Maßnahmen zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der Vogelgrippe strikt einzuhalten und die aktuellen Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen, hieß es.

Am Donnerstag hatte der Landkreis darüber informiert, dass bei einem Kranich, der in der Ortschaft Wasbüttel gefunden worden war, der Verdacht sogenannten Geflügelpest bestehe.