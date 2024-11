Leipzig - Ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Vogtland hat in der Lotterie Eurojackpot mehr als 4,25 Millionen Euro gewonnen. Der noch unbekannte Glückspilz habe seinen Tipp anonym in einer Annahmestelle abgegeben, teilte Sachsenlotto mit. Der Gewinn müsse daher noch angemeldet werden. Der Tipper ist der zehnte Lotto-Millionär in Sachsen in diesem Jahr.

Bei der Ziehung am Freitag gewannen ebenso fünf weitere Spieler aus Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen sowie Norwegen und Italien den zweiten Gewinnrang beim Eurojackpot. Die oberste Gewinnklasse blieb dagegen unberührt. Damit steht der Jackpot am Dienstag erneut bei seiner Maximalsumme von 120 Millionen Euro. An der europäischen Lotterie nehmen 19 Länder teil.