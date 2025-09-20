Regierungschef Mario Voigt sieht den Wald im Freistaat vor Herausforderungen durch die Folgen des Klimawandels. Er sichert Waldbesitzerinnen und -besitzern Unterstützung zu.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) will Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer unterstützen, den Folgen des Klimawandels zu begegnen. (Archivbild)

Erfurt/Amt Creuzburg - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat auf die Herausforderungen des Klimawandels für den Wald in Thüringen hingewiesen. „Der Wald ist weit mehr als Natur – er ist Lebensgrundlage, Kulturerbe und ein zentraler Wirtschaftsfaktor im Grünen Herz Deutschlands“, sagte Voigt zu einem Waldgipfel in Amt Creuzburg (Wartburgkreis).

Der Klimawandel stelle den Wald vor „nie dagewesene Herausforderungen“. Waldumbau und innovative Forstwirtschaft stärkten aber seine Widerstandskraft, so Voigt. Die Landesregierung wolle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bei der nachhaltigen Bewirtschaftung unterstützen.

Der Thüringer Waldgipfel findet nach Angaben der Landesforstanstalt Thüringenforst zum siebten Mal statt. Er wird von den Thüringer Waldsprechern ausgerichtet, laut Thüringenforst einem Verbund von rund 30 forstaffinen Organisationen.