Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt hat die Menschen in Thüringen ermutigt, mit Zuversicht in das Jahr 2025 starten. Die Zukunft Thüringens liege nicht in Angst oder Spaltung, sondern in Hoffnung und Zuversicht, erklärte der CDU-Politiker nach Angaben der Staatskanzlei in seiner Neujahrsansprache. Er glaube an die Menschen, die jeden Tag aufstünden und anpackten. Für 2025 kündigte Voigt mehrere Initiativen der neuen Landesregierung aus CDU, BSW und SPD an. Er verwies auf Bürokratieabbau, Bildung, medizinische Versorgung und Migration.

Für Voigt war es die erste Neujahrsansprache als Thüringer Regierungschef. Er war Mitte Dezember vom Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Seine Ansprache, die am Neujahrstag im MDR-Fernsehen gezeigt wird, war auf der Wartburg in Eisenach aufgezeichnet worden. Künftig wolle er wechselnde Orte für die Neujahrsansprache wählen, um die Vielfalt Thüringens zu zeigen, hieß es.